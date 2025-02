Shakira acaba de anunciar si se presentará esta noche en suelo peruano. La artista sufrió un problema de salud desde su llegada al país sudamericano y este sábado la tuvieron que hospitalizar por un cuadro abdominal.

Sus seguidores crecieron en expectativa ya que la colombiana se encuentra en medio de su tour “Las mujeres ya no lloran” y la fecha de este domingo tuvo que cancelarse.

“Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche“, comentó la artista.

Previo al anuncio oficial de Shakira, medios peruanos informaron que la cantante había sido ingresada en la Clínica Delgado, en Miraflores. Reportes indicaron que su malestar podría deberse a un cuadro de gastritis y que le realizaron una endoscopia para evaluar su condición.

Anuncio de Shakira

En las últimas horas, medios internacionales anunciaban una mejora en el estado de salud de Shakira, hasta que una historia lo confirmó en redes sociales.

Historia del perfil de Shakira.

Por medio de este video ya se sabe con certeza la confirmación de su estado de salud y hora de inicio del show en Perú para este lunes.

Con respecto a las personas que no pudieron disfrutar del show del domingo, Shakira también confirmó que hará todo lo posible para reprogramar el concierto y hacerlo lo más antes posible.