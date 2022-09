La UEFA anunció la postergación del choque de la fase de grupos de la Europa League entre Arsenal y PSV que estaba programado para el jueves debido al fallecimiento de la reina de Inglaterra.

Los Gunners debían recibir al equipo de la Eredivisie en su primer partido en casa de la competición, después de haber vencido a Zurich por 2-1 la semana pasada, pero el cotejo no se llevará a cabo.

«La UEFA anunció hoy que el partido de la UEFA Europa League entre el Arsenal FC y el PSV Eindhoven, que originalmente se jugaría el jueves 15 de septiembre, se pospuso con una nueva fecha que se comunicará a su debido tiempo», expresa el comunicado de la UEFA.

Y agrega: «Esto se debe a las severas limitaciones en los recursos policiales y problemas organizativos relacionados con los eventos en curso que rodean el luto nacional por Su Majestad la Reina Isabel II».

Es el segundo partido consecutivo de Arsenal que se pospone después de que todos los encuentros de la Premier League del pasado fin de semana fueran cancelados como muestra de respeto a la monarca, quien murió a la edad de 96 años el jueves.

Sigue habiendo incertidumbre en torno a los partidos del próximo fin de semana, en particular los de la Premier League, donde Tottenham recibirá a Leicester City, Chelsea se enfrentará a Liverpool y Arsenal viajará a Brentford.

Our @EuropaLeague fixture with PSV has been postponed.

— Arsenal (@Arsenal) September 12, 2022

Foto: Getty Images