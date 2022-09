La UEFA confirmó la postergación del partido entre Rangers y Napoli correspondiente a la segunda fecha del Grupo A de la Champions League , debido a los limitados recursos policiales tras la muerte de la reina de Inglaterra.

El encuentro estaba programado para el martes 13 de septiembre y finalmente se jugará un día más tarde en Glasgow. Cabe recordar que el equipo escocés comenzó la campaña con una derrota ante Ajax, mientras que los italianos vencieron a Liverpool.

«El partido de la UEFA Champions League entre el Rangers FC y el SSC Napoli, que originalmente se iba a jugar el martes 13 de septiembre, ha sido reprogramado para el miércoles 14 de septiembre», se lee en un comunicado de la UEFA.

Y agrega: «Esto se debe a las severas limitaciones en los recursos policiales y problemas organizativos relacionados con los eventos en curso que rodean el luto nacional por Su Majestad la Reina Isabel II. Además, se acordó aplazar también el partido de la UEFA Youth League entre ambos equipos del martes 13 de septiembre al miércoles 14 de septiembre».

«Los fanáticos visitantes no estarán autorizados en los partidos y, como cuestión de equidad deportiva, los fanáticos de Rangers no estarán autorizados para los partidos de vuelta en Nápoles.La UEFA insta a los aficionados a no viajar y a respetar esta situación extraordinaria», cierra el comunicado.

La noticia arroja más dudas sobre el regreso a la acción el próximo fin de semana para el fútbol en Gran Bretaña. La Premier League podría enfrentar un receso de dos fines de semana antes del funeral de estado el 19 de septiembre.

📌 #RangersNapoli posticipata a mercoledì 14 settembre alle ore 21:00.

Chiuso il settore ospiti.

👉 https://t.co/r0WHUgvKHJ pic.twitter.com/3iKdR9CNiU

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 11, 2022

Foto: Getty Images