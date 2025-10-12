Los ticos reportaron desde horas de la madrugada lluvias en diferentes zonas del país.

Ante este ambiente húmedo, el Instituto Meteorológico Nacional emitió el pronóstico del tiempo para la tarde y noche de este domingo.

¿Qué dijo el IMN?

“Para la tarde y noche se estima cobertura nubosa en el Pacífico y Valle Central, generando lluvias de variable intensidad. Por su parte en el Caribe y la Zona Norte se esperan desarrollos nubosos propiciando lluvias y aguaceros fuertes de manera localizada, Además, son posibles bancos de neblina ocasional en el Área Metropolitana y áreas montañosas”.

Advertencia

El IMN también advierde por los elevados niveles de saturación en la Península de Nicoya, las montañas de la Zona Norte, así como en el Pacífico Central y Sur.

Además, piden especial atención en las zonas urbanas, debido al posible colapso del alcantarillado pluvial.