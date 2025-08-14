El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que pese a que la onda tropical #23 abandonará el territorio nacional esta noche, mantendrá condiciones inestables con lluvias dispersas para este viernes.

Rebeca Morera, meteoróloga del IMN, señaló que el Caribe registró acumulados de hasta 48 mm, mientras en el Pacífico y zonas montañosas se esperan precipitaciones aisladas.

Los vientos moderados irán disminuyendo, se recomienda vigilancia en áreas urbanas por posibles inundaciones debido a la saturación de alcantarillados.