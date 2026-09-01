¿Se le antoja una sopa de osobuco casera? Estos trucos conquistarán su mesa

Una buena sopa de osobuco es una opción reconfortante, casera y llena de sabor, que se obtiene cocinando lentamente este corte de carne con vegetales para lograr un caldo sustancioso y una carne suave.

César Bolaños explica que el osobuco necesita una cocción lenta para que la carne quede tierna, y que los ingredientes esenciales incluyen vegetales como cebolla, zanahoria y apio.

El experto recomienda incorporar vegetales adicionales para hacer la sopa más completa y ofrece trucos para evitar que quede excesivamente grasosa, logrando un plato equilibrado y delicioso.