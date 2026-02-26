¡Se la dejó un tico! Jugador de Cartaginés presume la camiseta de Thomas Müller en sus redes

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Cartaginés fue protagonista de una luchada serie ante el Vancouver Whitecaps por la ronda uno de la Copa de Campeones de la CONCACAF.

Al final, el resultado de 2-0 en la serie global favoreció a los canadienses, pero Cartago dejó buenas sensaciones. Eso sí, no todo fueron malas noticias para los protagonistas del club.

Christopher Núñez, capitán del equipo, recientemente compartió una historia en sus redes sociales, misma que contiene dos fotografías: una de él, y otra con la camiseta número 13 del rival.

¿Qué tiene de especial?

Es nada más y nada menos que la camiseta de la leyenda del fútbol alemán, Thomas Müller, quien disputó también la serie.

Núñez se dejó la camiseta con tradicionales colores blanco y azul que portaba el campeón del mundo en 2014, y la presumió en sus redes con la siguiente foto: