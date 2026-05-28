La Asamblea de Presidentes de UNAFUT aprobó este jueves varios acuerdos que marcarán el rumbo de la Temporada 2026-2027 del fútbol costarricense.

Entre las principales decisiones destaca que, para la próxima campaña, la Primera División se mantendrá con 10 clubes.

No obstante, los dirigentes indicaron que ya iniciaron conversaciones junto a la Federación Costarricense de Fútbol y las demás ligas del país para analizar la posibilidad de aumentar a 12 equipos en el siguiente ciclo futbolístico, 2027-2028.

Se mantiene el formato actual del campeonato

Los presidentes también acordaron mantener el formato vigente de competencia, compuesto por:

18 jornadas en fase regular

Semifinales

Final

Eventual Gran Final

Además, la Supercopa continuará enfrentando al campeón del Apertura contra el campeón del Clausura.

Cambios importantes en la regla Sub-21

UNAFUT aprobó modificaciones en el reglamento Sub-21. A partir de la próxima temporada, los clubes deberán acumular 810 minutos durante las 18 jornadas de fase regular, equivalente a un promedio de 45 minutos por partido.

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También se eliminó la escala porcentual de minutos y ahora los futbolistas nacidos a partir de 2006 contabilizarán el 100% de los minutos disputados.

No habrá Torneo de Copa

Otro de los acuerdos tomados fue no realizar el Torneo de Copa durante la Temporada 2026-2027, por lo que tampoco se disputará la Recopa.

Por otra parte, UNAFUT confirmó las fechas de las próximas competiciones oficiales:

Supercopa: 12 de julio

Recopa: 17 de julio

Inicio del Apertura 2026: 26 de julio

Habrá cambios en Liga Menor

En categorías élite, la estructura cambiará a U16, U18 y U20 para alinearse a estándares internacionales de desarrollo deportivo.

Durante el Apertura 2026 existirá un periodo de transición y el nuevo modelo quedará implementado oficialmente en el Clausura 2027.

Las categorías prospectos se mantendrán en U12, U13, U14 y U15.

Los acuerdos aprobados tendrán vigencia tanto para el torneo de Apertura como para el Clausura de la próxima temporada.