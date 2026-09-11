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¿Se imagina ganar un viaje doble a Europa para conocer los mercaditos navideños? Este es un premio que usted podrá ganar viendo La voz del más allá, el nuevo formato de Grupo Repretel.
La dinámica del programa le permitirá a los televidentes participar por este atractivo premio que incluye un viaje doble al continente europeo para disfrutar de los famosos mercaditos navideños.
Los interesados en participar solo deben sintonizar el programa que inicia este sábado por la pantalla de Canal 6 para conocer las instrucciones de participación.