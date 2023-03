Divorciarse no solo mejoró su salud, sino que lo posicionó en el libro Guinness de los récords como la persona con más edad en separarse.

Para algunos, la separación es una triste noticia, pero, para otros, es un alivio. Ese es el caso de Mauricio, quien confesó haberse divorciado a sus 99 años. “Se me pasaron todos los males, se terminó la hipertensión, se me terminó la taquicardia. Estoy disfrutando del cariño de mis hijos, de toda la gente que me conoce”, señaló el hombre, que acaba de celebrar su cumpleaños 102, al canal 13, en Argentina.

‘Mauri’ aclaró que la separación fue de su segundo compromiso, pues “la primera esposa, la madre de mis hijos, está siempre presente en mi corazón. Lamentablemente, a los 63 años falleció por un cáncer, después de sufrir cuatro años”, expresó conmovido.

El motivo del divorcio fue porque sentía “que me estaba enfermando, taquicardia, hipertensión y me sentía muy, muy mal todo el día”, explicó desde su casa, ubicada en Buenos Aires.

Divorciarse a esa edad no solo mejoró su salud, sino que lo posicionó en el libro Guinness de los récords como la persona con más edad en separarse.

Cuando el reportero le preguntó por el secreto de su buena salud y brillante sentido del humor, Mauricio respondió que es “no tener odio, ni nada. No tener odios”, la cual aprendió gracias a un poema, pues le encanta leer. “La memoria se ejercita gracias a la lectura y los ojos ya me están fallando un poco. Me ayuda la técnica moderna con los celulares que uno puede agrandar la letra o acercarla, o la computadora que uno la tiene más cerca que el televisor”, contó el abuelo de 102 años.