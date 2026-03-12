Sileciosa y desolada y señalada por vecinos, así se mantiene la casa, ubicada en el sector de calle Malecu, La Inmaculada, Quepos, donde sicarios realizaron un ataque y dejaron un bebé fallecido.

¿Qué pasó?

Al parecer, ocupantes de un vehículo dispararon contra seis personas que se encontraban dentro de la vivienda.

¿Quiénes eran esas personas que se encontraban en la vivienda de la localidad de Quepos?

Tres adultos y tres menores de edad. Los tres adultos que estaban dentro del inmueble tienen antecendentes penales.

¿Y quiénes resultaron heridos?

Un adulto, con disparo de arma de fuego en el glúteo, la madre del bebé, con una pequeña herida en el brazo, y el niño, quien fue herido de bala en la cabeza.

El bebé fue trasladado a un centro médico, donde lo declaron sin signos vitales.

Nuevo video de la balacera

Un nuevo video logró captar el sonido de las detonaciones y algunos gritos ocurridos durante el crimen. También, las fotografías logran revelar la violencia con que se atacó al niño.

Razón del ataque a balazos que dejó un bebé fallecido

Los supuestos gatilleros revolcaron la vivienda en búsqueda al parecer de droga, la cual habrían robado.

Más información sobre este hecho en la edición Vespertina de Noticias Repretel, a partir de las 7:55 p.m., por Canal 6, Facebook Live de Noticias Repretel y el YouTube de Grupo Repretel Noticias.