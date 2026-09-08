El Ministerio de Educación Pública (MEP) presentó los resultados de PISA 2025, una prueba que mide si los jóvenes de 15 años pueden utilizar lo aprendido para resolver sitauciones reales.

En Costa Rica participaron 6881 estudiantes de 202 colegios.

Resultados de las pruebas

Matemática

El dato más crítico está en matemáticas. Solo 3 de cada 10 estudiantes alcanza el nivel básico.

Lectura y ciencias

En lectura 5 de cada 10 esridiantes alcanza un nivel básico y en ciencias, 6 de cada 10 estudiantes.

Propuesta

“Estamos haciendo un planteamiento, ya la viceministra académica hizo una propuesta de calendario escolar, que logre equilibrar clases más eficientes con una mejor formación del docente en capacitaciones. El docente es una variable en esta ecuación fundamental”, dijo Leonardo Sánchez, ministro de Educación.

¿En dónde hubo una mejora según muestran las pruebas PISA?

Ciencias fue la única área con una mejora clara, al subir 13 puntos. Lectura y matemáticas quedaron prácticamente igual que en el 2022. El ministerio informó que ya trabaja en cambios educativos, pero el reto será que más estudiantes alcancen al menos el nivel básico.

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