Este jueves se cumplen 24 años del atentado terrorista del 11 de septiembre, el más grave en la historia de Estados Unidos y uno de los hechos que más impactó al mundo.

El ataque a las Torres Gemelas

Ese día, 19 terroristas secuestraron cuatro aviones comerciales. Dos se estrellaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center, uno contra el Pentágono y otro en Pensilvania. Miles de personas murieron y Nueva York quedó cubierta por una nube de polvo, caos y lágrimas.

Recuerdos y consecuencias

Cada año, en Nueva York se recuerda a las víctimas con flores y un minuto de silencio. Nuevas imágenes inéditas continúan saliendo a la luz, reviviendo la magnitud de la tragedia.

Osama Bin Laden, líder de Al Qaeda y responsable del ataque, fue asesinado en 2011. Hoy en el lugar de las torres se levantan cuatro edificios y un monumento en memoria de las víctimas.

Repase más información en el video adjunto.