La fotografía tipo selfie más icónica de la historia del cine cumple 12 años de haber sido tomada durante la ceremonia de los Premios Oscar en 2014, una imagen que reunió a figuras como Brad Pitt, Jennifer Lawrence y Meryl Streep, entre otros reconocidos artistas.

La instantánea fue capturada por el actor Bradley Cooper utilizando el teléfono celular de la conductora Ellen DeGeneres, quien en un gesto que pareció espontáneo decidió inmortalizar el momento con un grupo de colegas en medio de la gala.

Lo que el público no sabía en ese momento es que detrás de esa escena existía un multimillonario acuerdo publicitario con la marca del dispositivo móvil utilizado, lo que convirtió la acción en una de las estrategias de marketing más exitosas de la década.

La imagen rompió todos los récords en Twitter (ahora X), convirtiéndose en la fotografía más retuiteada hasta ese momento y consolidándose como un hito en la convergencia entre el cine, las redes sociales y la publicidad.