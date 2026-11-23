Fecha de publicación: 23 de November de 2026

Fecha de modificación: 23 de November de 2026

Se cumplen 10 años del huracán Otto, el primer ciclón que impactó directamente el territorio nacional y que dejó 10 personas fallecidas, más de 10.000 damnificados y daños por miles de millones de colones. Otto tocó tierra el jueves 24 de noviembre de 2016 cerca de la frontera con Nicaragua como huracán categoría 3, con vientos de 185 kilómetros por hora, tras formarse como la tormenta tropical número 16 de la temporada y el séptimo huracán de ese año.

Las lluvias, que superaron los 180 milímetros por metro cuadrado, provocaron deslaves en las faldas del volcán Miravalles, como el que arrasó 4 kilómetros desde la cima hasta el pueblo de Guayabo de Bagaces y cobró la vida de cuatro miembros de una familia en Finca Guayacán.

La emergencia dejó más de 900 incidentes, 3.108 personas en albergues, 23 comunidades aisladas y 10.831 personas afectadas en 461 pueblos, y requirió una inversión de 130.000 millones de colones para la reconstrucción de Upala, según el recuento de Gustavo Díaz, quien cubrió la tragedia en el lugar.

