Las fotos de Anita Álvarez siendo rescatada por su entrenadora Andrea Fuentes en pleno Mundial de Natación recorrieron el planeta.

La dramática escena fue captada por la Agencia AFP con su cámara subacuática ubicada en las piletas del predio de Budapest donde se celebra la competencia.

Sin embargo, hasta el momento no se habían podido ver filmaciones de lo acontecido el miércoles en Hungría.

El medio Eurovisión transmitió la rutina de la atleta de 25 años y captó en vivo lo sucedido.

US swimmer may compete again at World Championships after being rescued from pool.

La primera señal de alerta se da cuando las cámaras enfocan a las compañeras de Álvarez en la tribuna apenas la nadadora finaliza su sesión. Los rostros de las integrantes de la delegación norteamericana dan cuenta que algo estaba sucediendo.

Si bien la transmisión emitía la repetición en el momento que justo se tiró a la pileta la entrenadora Andrea Fuentes para salvarla, sí se logra escuchar el relato de los conductores televisivos que van detallando el dramatismo.

Una vez que las cámaras vuelven a enfocar la pileta, se puede ver cómo Fuentes está nadando con Álvarez en sus brazos para sacarla del agua.

A su alrededor, los socorristas comienzan a revolucionarse para asistirla y algunos integrantes del equipo de USA corren rumbo al borde de la piscina para ayudar.

“Parece que está teniendo problemas y la entrenadora acaba de arrojarse a la piscina para sacarla. Esto pasó el año pasado en los clasificatorios olímpicos, ella se esforzó tanto que… Hay dos personas en la pileta ahora”, relatan los conductores de la transmisión este angustiante momento. El recuerdo está referido a que Álvarez sufrió un problema similar el año pasado durante un torneo clasificatorio para los Juegos Olímpicos que se realizó en Barcelona.

“La entrenador y los jueces están ahí, ella reaccionó muy rápido por supuesto, es una nadadora olímpica. Ella se movió rápido para darle apoyo. Pueden ver ahora cómo la están ayudando afuera de la piscina. No vamos a mostrar imágenes más cercanas porque es un poco puede ser un poco perturbador”, aclaran la decisión de no enfocar el suceso como habitualmente se hace en transmisiones deportivas ante eventos de este estilo.

“Es increíble que hace 30 segundos estábamos literalmente aplaudiendo… Ella parecía está disfrutando en el agua”, se sorprenden teniendo en cuenta que la deportista finalizó toda su rutina y luego perdió el conocimiento. “No han mostrado en su performance el momento que se desvanece, ¿o sí?”, se preguntan.

La realidad es que los jueces puntuaron la sesión de Anita en la final del ejercicio de natación artística libre para mujeres ya que terminó con su ejecución. “En la última figura, donde tengo que despedirme levantando un brazo, creo que pensé: ‘¡Empuja ese brazo! ¡No abandones ahora! ¡Dalo todo hasta el último segundo!’. En el pasado he sentido que me desvanecía. Esta vez creo que estaba muy conectada mentalmente, tan metida en mi papel, viviendo el momento tan intensamente, que estaba realmente disfrutando de mi actuación y no era consciente de que estaba así. No sentí el dolor hasta que terminó. A veces no sientes dolor hasta que paras. En esta rutina me encontraba genial, tan cansada como siempre pero disfrutando. Y cuando sentí que por fin podía permitirme relajarle fue cuando todo se volvió negro. No recuerdo nada más hasta que desperté”, relató la propia Álvarez en una entrevista con el diario español As.

Su entrenadora, Fuentes, le salvó la vida por la rápida reacción. Se lanzó inmediatamente al agua y la sacó mientras los socorristas no intervenían respetando las reglamentaciones en este tipo de citas. “Miré a los socorristas, pero vi que estaban embobados. No reaccionaban. Pensé, ‘¿os tiráis ya? A mi se me activa rápido el reflejo, soy así, no puedo quedar mirando. Llegó un socorrista pero la verdad es que no me ayudó demasiado. He estudiado y hay que ponerla de manera lateral para que no trague agua y pueda empezar a respirar, él la quería poner boca arriba, y se generó una pequeña lucha absurda para ver en qué posición la colocábamos. Tampoco hablaba inglés y no me entendía”, detalló la propia Fuentes.

En el video que se conoció del momento se nota cuando un grupo de auxiliares la retiran del recinto. Según explicaron, tras bambalinas Álvarez “reaccionó a los dos minutos y echó agua”.

Anita quedó séptima con un puntaje de 87.6333 en una prueba que ganó la japonesa Yukiko Inui (95.3667). Este viernes se disputó la final de la disciplina libre por equipos con gran expectativa por la posible reaparición de Álvarez en la delegación norteamericana, pero finalmente la FINA le prohibió participar para cuidar su salud. “Anita es una tremenda competidora y no podríamos estar más orgullosos de ella. Es lamentable que no tenga la oportunidad de competir en su evento final de la competencia, pero regresará a la piscina en un futuro cercano y nos inspirará a todos una vez más”, fue la queja que expuso Adam Andrasko, director general de natación artística de Estados Unidos, luego que se conociera esta determinación.