Se conmemora el Día Internacional de la Paz

Fecha de publicación: 21 de September de 2026

Fecha de modificación: 21 de September de 2026

El Día Internacional de la Paz se conmemora este lunes, una fecha que invita a reflexionar sobre la compleja crisis de seguridad que enfrenta Costa Rica actualmente en diversos sectores del país.

La delincuencia y el narcotráfico son la principal preocupación de los costarricenses, según las encuestas más recientes, y hasta el mes de septiembre de 2026 el país acumula un saldo oficial de 585 homicidios.

El impacto social sigue siendo profundo sobre todo en San José, Limón y Puntarenas, que concentran los casos, en un fenómeno de “efecto rebote” que ocurre cuando se generan vacíos de poder tras la presión policial.