Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Este martes 22 de septiembre se celebra el Día Mundial sin Automóvil, una fecha que busca reducir el uso de vehículos particulares y promover una movilidad urbana más amigable con el medio ambiente.

De acuerdo con los datos difundidos en la conmemoración, al año se registran un promedio de 90 mil vehículos en carretera, una cifra que casi duplica la cantidad de nacimientos que se producen en el país.

La iniciativa invita a la población a dejar el carro en casa y utilizar otras formas de transporte, con el fin de disminuir el impacto ambiental que genera el parque automotor.