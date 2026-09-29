Fecha de publicación: 29 de September de 2026

Fecha de modificación: 29 de September de 2026

Hoy se celebra el Día Mundial del Corazón, una fecha para recordar que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en Costa Rica.

Estas afecciones representan cerca del 30 % de todos los fallecimientos en el país, una cifra que incluso supera los casos asociados con el cáncer.

El mensaje de la Federación Mundial del Corazón es que las enfermedades cardíacas pueden pasar desapercibidas, como la hipertensión arterial que a menudo no presenta síntomas hasta que se produce un infarto.