Lo que debía ser una de las noches más felices terminó en una tragedia que conmociona a todo Egipto y al mundo. Durante la celebración de su boda, Ashraf Abu Hakam, el novio, perdió la vida tras desplomarse repentinamente mientras compartía un emotivo baile con su esposa.

El baile que terminó en tragedia

La pareja disfrutaba de la danza tradicional egipcia conocida como Saidi, un baile típico en bodas, cuando de pronto el joven cayó al suelo ante la mirada de todos los invitados.

La música se detuvo y el ambiente de fiesta se transformó en caos: familiares y amigos corrieron desesperados para auxiliarlo en medio de la conmoción.

Un paro cardíaco fulminante

Ashraf fue trasladado de inmediato a un centro médico cercano, sin embargo, los doctores confirmaron lo peor: había sufrido un paro cardíaco fulminante y no logró sobrevivir.

El momento quedó grabado en video

La tragedia fue registrada en video y rápidamente se difundió en redes sociales, donde miles de usuarios expresaron su tristeza, enviando mensajes de condolencia a la familia y de fortaleza a la joven esposa, quien presenció el momento exacto en que su esposo perdió la vida.

🇪🇬 | Horror en plena boda en Egipto: recién casado muere por ataque al corazón fulminante durante baile nupcial.



El hombre sostenía la mano de su esposa cuando súbitamente se derrumbó ante la mirada incrédula de sus invitados. pic.twitter.com/pUX9hZ3xXj — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 30, 2025

Una boda que terminó en luto

Lo que debía ser una celebración de amor terminó convertido en un doloroso recuerdo para todos los presentes. La noticia se ha vuelto viral y ha generado mensajes de solidaridad de distintas partes del mundo.