El Mundial de Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina. Mientras la Selección argentina ultima detalles para definir sus 26 convocados, en la previa Lionel Scaloni reconoció el trabajo hecho hasta el momento y explicó que puede ser la última Copa del Mundo de Lionel Messi.

El entrenador habló de todo en una entrevista con CNN radio ya desde la tierra en la que desarrollará la competencia. Con la mira puesta en el objetivo principal, detalló cuáles son los aspectos que apuntan antes del estreno del 22 de noviembre frente a Arabia Saudita.

“Lo más importante es que los jugadores disfruten cuando salen a jugar con esta camiseta. Es inútil pensar que no habías ganado un título y que está toda la gente esperando que lo hagas. Eso te genera una ansiedad que no te hace rendir al máximo”, manifestó al respecto.

En ese sentido, quien ganó la Copa América 2021 y la Finalissima, remarcó en torno a las comparaciones: “Hicimos mucho hincapié en que el anterior grupo era un éxito y para nada llamarlo de otra manera. Es hacerles entender que eso es muy difícil de lograr en el fútbol”.

Por otra parte, se refirió a la posibilidad que se despida el jugador de Paris Saint-Germain de la Albiceleste en Qatar. “Puede ser el último Mundial de Messi, ojalá que no. Es feliz dentro de la cancha y hace feliz a muchísima gente dentro de una cancha”, reconoció el director técnico.

Además, el exfutbolista de Newell’s y Real Sociedad admitió: “Si lo cuidamos y lo llevamos como lo tenemos que llevar posiblemente haya más partidos, el mundo del fútbol lo pide, es evidente. Está en nosotros cuidarlo y que se siga sintiendo cómodo dentro de una cancha”.

En tanto, Scaloni respondió que sucederá si Leo no levanta la copa el 18 de diciembre, en lo que podría ser su despedida. “Sale el sol otra vez, la vida sigue y no hay ningún problema. No podés salir a la cancha pensando qué va a pasar con eso”, comentó sobre esta cuestión.

Más allá de lo que suceda con Messi, contó lo que significa afrontar este momento: “Estos son momentos inolvidables. Los jugadores recibieron el mensaje, la pasan bien, quieren estar juntos y al final soy un convencido que si te llevas bien con el de al lado, te da un plus”.

“Eso se ve reflejado más allá de que es futbol y pueden pasar un montón de cosas. Pero es evidente que tenemos mucho ganado”, sostuvo. Y, por último, opinó sobre su continuidad y Scaloni culminó: “Estamos hablando con el presidente (Claudio Tapia), definiendo las cosas”.

