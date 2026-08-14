Saturación en Emergencias provoca mayor tiempo de espera para pacientes en hospital

El Ministerio de Salud presentó un nuevo reglamento que establece plazos máximos de atención para los usuarios de la Caja Costarricense de Seguro Social, con una escala que va desde las 24 horas para casos de urgencia inmediata hasta 1,800 días para atenciones programadas de baja prioridad.

La regulación define seis niveles de prioridad clínica: prioridad 1 con resolución en menos de 8 días, prioridad 2 en 30 días, prioridad 3 en 90 días, prioridad 4 en 180 días y prioridad 5, programada, con plazo de hasta 1,800 días para condiciones estables como una fractura de pelvis que no ponga en riesgo la vida del paciente.

El criterio clínico será el factor determinante para clasificar a cada paciente en la escala correspondiente, según las necesidades específicas de su condición de salud.