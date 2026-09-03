Saturación en Emergencias afecta visitas en el Calderón Guardia

La saturación en Emergencias del Hospital Calderón Guardia afecta las visitas de los pacientes y podría generar nuevas suspensiones del servicio, según advirtieron las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La alta demanda de atención médica en el servicio de emergencias ha provocado que el hospital se vea desbordado, afectando la calidad de la atención a los pacientes.

Los funcionarios del centro médico evalúan medidas para reducir la saturación y garantizar una atención oportuna a los usuarios.