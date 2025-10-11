Un equipo de investigación de la NASA perdió el rumbo tras ser lanzado a la atmósfera y terminó aterrizando inesperadamente en una granja privada en Texas, según informaron medios locales.

El hallazgo inesperado

La estructura, utilizada para mediciones científicas y análisis atmosféricos, cayó con paracaídas en un campo cerca de la casa de Ann y Hayden Walter, propietarios del terreno. La pareja observó el descenso desde su propiedad y notificó de inmediato a las autoridades.

Las autoridades les informaron que la NASA estaba buscando un objeto perdido tras haber sido desviado por fuertes vientos. Cuando los Walter se acercaron al sitio del impacto, encontraron el logo de la NASA impreso en el equipo.

Lanzado desde Nuevo México

El objeto había sido lanzado desde Fort Sumner, Nuevo México, a unas 140 millas al oeste del lugar del impacto. El dispositivo formaba parte de una misión que busca determinar ubicaciones óptimas para telescopios espaciales.

Poco después del hallazgo, personal especializado de la NASA se presentó en la granja para recuperar y evaluar el estado del equipo.