Rumores y muchos comentarios en redes sociales giran en torno al futuro de Marcel Hernández en el fútbol nacional. El principal protagonista es Herediano, pero algunos aficionados del Saprissa se ilusionan con una posible llegada al equipo.

El detalle más relevante es que Marcel Hernández podría ser agente libre, pues aún no renueva con el Herediano.

Erick Lonnis estuvo, la mañana de este martes 26 de agosto, en el programa 120 Minutos, en el que se le consultó al respecto de si existía alguna posibilidad o interés del club morado para traer a Hernández al club.

Esto fue lo que se conversó en el programa:

Rodolfo Mora: “Marcel Hernández dice que todavía no le gustó la oferta que le presentaron en Herediano, podría ser agente libre y dice que ha recibido ofertas de otros equipos nacionales. ¿Al Saprissa le interesaría llevarlo a la institución, es un caso cerrado, o si se puede valorar como un refuerzo para lo que venga?

Erick Lonnis: “Si no le gustó la oferta que le hizo Herediano, menos le va a gustar la nuestra”.