Saprissa y Cartaginés reparten puntos en la ida de los cuartos de final

Terminó el juego entre Saprissa y el Club Sport Cartaginés, por los cuartos de final de la Copa Centroamericana. El resultado terminó en 2-2.

¿Qué pasó en el partido?

El partido se mantuvo muy parejo. El primer gol de los morados cayó al inicio del partido, por parte de Gerson Torres.

El empate y el 1-2 llegaron rápido, por medio del “Tepa” González y luego un gran gol de Geancarlo Castro.

El conjunto local intentó todo a punta de ímpetu. Muchos tiros de esquina, muchos centros, pero poco de generación.

Al final, el empate cayó casi en el descuento con un zapatazo de David Guzmán fuera del área.

Los brumosos se llevan dos goles de visitante, mientras que el Deportivo Saprissa, deberá ganar o empatar por más de 2 goles para avanzar.