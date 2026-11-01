Saprissa y Alajuelense empatan en Tibás

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La tarde de este 1 de noviembre se celebró el Clásico Nacional, juego entre Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense, por la jornada 14 del campeonato nacional, en el estadio Ricardo Saprissa.
Saprissa buscaba la victoria para seguir en la disputa por el liderato, mientras que lo rojinegros querían los tres puntos para escalar en los puestos de clasificación.
El partido quedó 0-0.
Saprissa se queda en el tercer puesto, con 25 puntos y Alajuelense también se mantiene en la cuarta casilla, con 23 unidades.
Abraham Madriz destacó por las importantes intervenciones que tuvo para evitar que Alajuelense marcara un gol.