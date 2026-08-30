Saprissa vence a Escorpiones en Tibás

Terminó el juego entre Saprissa y Escorpiones, por la jornada 6 del campeonato nacional. El resultado favoreció a los locales 2-1.

¿Qué pasó en el partido?

Comenzó ganando el Saprissa gracias a una anotación de Gerson Torres de cabeza en el primer tiempo.

Se amplió la ventaja con un gol de Andrey Soto con un remate de izquierda. Paradela asistió ambos goles para los morados.

El conjunto de Escorpiones descontó gracias a un gol con rebote que provino de un tiro de esquina.

Saprissa amplió su ventaja en la cima del torneo, mientras que los de Belén empatan en el último lugar con Herediano.