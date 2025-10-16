Le sobraron casi 80 minutos al partido, un juego muy calculador y con pocas ocasiones en el arco rival, pero llegó el cierre del juego y Saprissa se impuso para aferrarse al liderato.

¿Qué pasó?

En una jugada que parecía controlada, el defensor de San Carlos Keiner Córdoba, dejó el balón libre tras una presión de Ariel Rodríguez, que cambió por gol el delantero morado al 80’

Lo que hizo Mariano Torres

La definición de golazo llegó al 87’, una recuperación en cancha del Saprissa deriva en pies de Mariano Torres, que no lo pensó dos veces para sacar un zapatazo desde antes de la media cancha y clavarla en el ángulo del portero sancarleño.

Conclusiones del partido

Saprissa llegará como líder al clásico nacional pase lo que pase. La Liga podría arrebatarle el liderato pero solo en caso de ganar mañana ante Herediano y también el duelo directo del domingo.

Jonathan McDonald sigue sin marcar en el torneo, mientras que San Carlos no sale de la última casilla del campeonato.