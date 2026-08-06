Saprissa triunfa en casa y Herediano cae ante Alianza

Terminaron los juegos: Saprissa y Alianza, y la visita de Herediano a Alianza, por la jornada 2 del campeonato centroamericano. Saprissa ganó 2-1, Herediano cayó 1-0.

¿Qué pasó en los partidos?

Ambos fueron parejos. Saprissa encontró la victoria de la mano de Mariano Torres y Orlando Sinclair.

El Herediano cayó por medio de David León al 46′

¿Qué significa este resultado?

Con este marcador, el Saprissa se coloca líder de la tabla, mientras que Herediano sufre su segundo traspié.

¿Ahora qué sigue?

Saprissa jugará ante el Deportivo Mixto, mientras que Herediano tendrá su jornada libre de la competencia.