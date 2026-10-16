Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

Saprissa toma como revancha el juego ante Cartaginés del próximo domingo en el Fello Meza, tras la victoria brumosa en Copa Centroamericana en ese mismo estadio, según Hernán Medford.

Los morados son el equipo más contundente, efectivo y menos goleado del campeonato, y quieren mantener esa hegemonía con un ritmo similar al que mostraron contra Sporting.

Las bajas confirmadas son Samir Taylor y Sebastián Padilla por molestia muscular, más un jugador que se lesionó en el entrenamiento de este viernes y cuya identidad no fue revelada.