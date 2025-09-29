Escrito por: Eduardo Troconis.

El Deportivo Saprissa volvió a apelar a su mística en la “Sapri hora” para llevarse un triunfo clave 2-1 ante Cartaginés en la jornada 11 del Apertura en la tarde de este domingo.

¿Cómo fue el partido?

Orlando Sinclair abrió el marcador al minuto 22, pero José Andrés Rodríguez empató para los brumosos al 70’ con un auténtico golazo desde fuera del área. Cuando todo apuntaba a un empate en Tibás, Gerald Taylor apareció en el 90+7 para darle los tres puntos al cuadro morado con un remate certero tras un rebote del portero Kevin Briceño.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones?

Con este resultado, Saprissa llega a 20 puntos y se trepa al primer lugar del torneo de forma momentánea. Cartaginés, por su parte, se queda con 18 unidades, misma cantidad que Liberia (que juega mañana y en caso de ganar, se colocará líder) y Alajuelense, lo que aprieta aún más la parte alta de la tabla.