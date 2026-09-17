Saprissa tiene 4 años seguidos fuera de semifinales de Copa Centroamericana

Fecha de publicación: 17 de September de 2026

Fecha de modificación: 17 de September de 2026

El Deportivo Saprissa acumula cuatro años consecutivos fuera de las semifinales de la Copa Centroamericana, una racha que evidencia la deuda internacional del club morado con su afición.

El equipo tibaseño no ha logrado superar los cuartos de final del torneo regional en las últimas ediciones, lo que ha generado críticas hacia la dirigencia y los cuerpos técnicos que han pasado por el banquillo en ese período.

La afición saprissista exige un cambio de rumbo en la competición internacional para recuperar el protagonismo que el club tuvo en décadas pasadas y volver a pelear por títulos fuera de Costa Rica.