Saprissa tendría hasta 4 bajas para enfrentar a Cartaginés en Copa Centroamericana

El Deportivo Saprissa tendría hasta cuatro bajas para enfrentar a Cartaginés en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana, ya que los volantes Mariano Torres y Sebastián Acuña se perderán el duelo por acumulación de tarjetas amarillas.

Además, el equipo morado deberá buscar alternativas en su plantilla para suplir las bajas y mantener su nivel de juego en el torneo regional.

Sin embargo, el cubano Luis Javier Paradela estará disponible para el partido del miércoles, lo que representa un respiro para el técnico Hernán Medford de cara a este importante compromiso.