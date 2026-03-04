Saprissa tendrá una exclusividad durante su partido contra Sporting

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

El Deportivo Saprissa tendrá una dinámica especial este jueves 5 de marzo del 2026, cuando enfrente al Sporting F.C. en su estadio.

Los morados anunciaron en sus redes sociales que volverá a la venta su uniforme exclusivo en alianza con Batman, pero con unas indicaciones particulares.

El club publicó una dinámica en sus redes con una publicación que indicaba lo siguiente: “2000 likes y usamos la camiseta de Batman el jueves, 5000 likes y la vendemos solo en La Cueva”.

La publicación alcanzó la meta en apenas dos horas, y al ser mediodía del 4 de marzo, cuenta con casi 10 mil me gusta.

Posterior a esa publicación, desde las redes del club se anunció que harán caso a la afición y venderán una vez más la camiseta en tiendas del estadio, pero únicamente durante el partido.