Saprissa tendrá tres bajas titulares ante Cartaginés

El Deportivo Saprissa enfrenta esta noche a Cartaginés en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana con tres bajas titulares confirmadas: Kendall Waston descartado por un desgarro sufrido hace diez días, mientras que Mariano Torres y Sebastián Acuña no podrán jugar por acumulación de tarjetas amarillas.

Newton Williams es duda para el compromiso, ya que entrenó con ciertas molestias aunque se incorporó a la práctica, y el técnico Hernán Medford deberá reorganizar el mediocampo con opciones como David Guzmán, Andrés Soto, Sebastián Padilla y Fidel Escobar.

El equipo morado, que llega con un balance parejo contra el técnico brumoso Marini Villatoro (tres victorias para cada uno y un empate), buscará dar el primer paso hacia las semifinales del torneo regional.

