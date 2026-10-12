Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

Saprissa solo ganó tres de los últimos nueve partidos en cancha sintética, lo que refleja un rendimiento del 37% en esa superficie.

Hernán Medford, técnico del Saprissa, afirma que “sí nos cuesta, no es excusa pero es un factor que se nos complica a la hora de jugar”.

Los morados han tenido dificultades para imponerse en canchas artificiales durante el presente torneo, acumulando apenas tres victorias en nueve compromisos.

El bajo rendimiento en cancha sintética representa un aspecto a considerar en la planificación deportiva del equipo.