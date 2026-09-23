Saprissa siempre acabó líder general al ganar la primera vuelta del torneo

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

El Deportivo Saprissa siempre acabó como líder general al ganar la primera vuelta del torneo, consolidándose como la mejor ofensiva del semestre en el campeonato nacional.

El equipo morado demostró un poderío ofensivo que le permitió dominar la fase regular y asegurar su clasificación a la siguiente etapa del certamen, superando a sus rivales con un ataque efectivo y constante.

La afición saprissista celebra el rendimiento del equipo, que busca mantener su nivel para alcanzar el título al final de la temporada y ratificar su condición de favorito en la lucha por el campeonato.