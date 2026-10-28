Saprissa se mete a la Copa de Campeones en la ‘Saprihora’

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Al borde de la eliminación estuvo Saprissa y llegó Ariel Rodríguez a salvar las cosas al 90+5′, 2-1 terminó el partido en Tibás.
Comenzó ganando el cuadro morado tras un error del guardameta de Luis Ángel Firpo que concretó Gerson Torres.
El segundo tiempo fue más parejo, y un penal provocado por Abraham Madriz puso todo igualado a 1, pero con la clasificación momentánea para Firpo por gol de visita.
Saprissa apeló a la desesperada: lo emocional y los lanzamientos largos. Le dio resultado.
Mariano encaró a dos jugadores en la banda izquierda, lanzó un centro que tuvo un pase al medio y Ariel Rodríguez convirtió en anotación.
Los morados lograron con el 2-1 la clasificación a la Copa de Campeones de la Concacaf.