Saprissa se mete a la Copa de Campeones en la ‘Saprihora’

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

Al borde de la eliminación estuvo Saprissa y llegó Ariel Rodríguez a salvar las cosas al 90+5′, 2-1 terminó el partido en Tibás.

¿Qué pasó en el partido?

Comenzó ganando el cuadro morado tras un error del guardameta de Luis Ángel Firpo que concretó Gerson Torres.

El segundo tiempo fue más parejo, y un penal provocado por Abraham Madriz puso todo igualado a 1, pero con la clasificación momentánea para Firpo por gol de visita.

Saprissa apeló a la desesperada: lo emocional y los lanzamientos largos. Le dio resultado.

Mariano encaró a dos jugadores en la banda izquierda, lanzó un centro que tuvo un pase al medio y Ariel Rodríguez convirtió en anotación.

Los morados lograron con el 2-1 la clasificación a la Copa de Campeones de la Concacaf.