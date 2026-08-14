Saprissa revela las primeras imágenes de su nuevo uniforme

El Deportivo Saprissa presentó oficialmente sus nuevos uniformes para la temporada 2026-2027 durante un evento que reunió a más de mil aficionados rojinegros.

El club organizó la actividad en el Centro de Convenciones, y permitió la asistencia de algunos aficionados, quienes fueron los primeros en ver en vivo las nuevas prendas del Saprissa.

Los morados que asistieron a la revelación de la camiseta fueron quienes adquirieron las camisetas en preventa.

La morada y la blanca

El evento contó con la presencia de representantes del equipo masculino, femenino, cuerpo técnico y también el presidente Roberto Artavia.

El evento estuvo basado en elementos patrióticos e interactivos con los aficionados presentes, relativos a los detalles del uniforme.