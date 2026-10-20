Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

Saprissa registra un 33 % de rendimiento como visitante esta temporada, con nueve partidos entre Copa Centroamericana y Apertura 2026, tres victorias, once goles anotados y trece recibidos en total.

Los morados harán el reconocimiento de la cancha del Estadio Mágico González en El Salvador, sede del compromiso de este miércoles ante el Firpo por un boleto a la Copa de Campeones internacional.

En condición de visitante por la Copa, Saprissa venció al Lumesit y cayó ante el Olimpia, por lo que cerrará la serie la próxima semana en San Juan de Tibás buscando revertir sus números.