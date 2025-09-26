Escrito por: Eduardo Troconis.

Buenas noticias en Tibás. El Saprissa confirmó el regreso de Mauricio Villalobos a la convocatoria de este domingo frente al Cartaginés, después de un mes fuera por lesión.

¿Qué tenía Villalobos?

El volante se lesionó el tobillo el pasado 27 de agosto en el duelo contra Motagua y desde entonces no había vuelto a sumar minutos. Antes de la molestia fue titular en ocho de sus primeros nueve partidos con la camiseta morada, consolidándose como pieza clave en el medio campo.

¿Tendrá minutos el domingo?

Villalobos ya apareció en la lista la jornada anterior frente a Pérez Zeledón, aunque se quedó en el banquillo. Esta semana trabajó a fondo con el grupo, participó en juegos interescuadra y el cuerpo técnico lo ve listo para reaparecer.

Con su regreso, el Saprissa recupera equilibrio en el medio campo justo antes de un partido clave contra el líder del torneo.