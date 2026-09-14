Saprissa recibió 4 goles por primera vez en seis años

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Saprissa recibe cuatro goles por primera vez en seis años y cede el liderato del Campeonato Nacional tras perder ante Sporting, que fue superior durante el encuentro.

El conjunto morado realizó nueve cambios en su alineación respecto al partido frente a Cartaginés por la Copa Centroamericana, mientras únicamente Pablo Arboine y Andrés Soto repitieron como titulares.

La derrota también extiende a diez los partidos sin que Saprissa consiga vencer a Andrés Carevic en el Campeonato Nacional, además de significar su segunda caída consecutiva frente a Sporting en el torneo, en un resultado que devuelve a los morados al segundo lugar de la clasificación.