El Deportivo Saprissa recibió una gran noticia: Ricardo Blanco volvió a los entrenamientos colectivos más de dos años después de su último partido con los morados.

El lateral derecho estuvo 780 días fuera de las canchas, tras una grave lesión en el tendón de Aquiles que lo obligó a pasar por ocho operaciones.

Dos años después, Blanco vuelve a vestir de morado

La última vez que Ricardo Blanco jugó con Saprissa fue en la final del Torneo de Clausura 2023 ante Alajuelense. Desde entonces inició un largo y doloroso proceso de recuperación que hoy tiene un nuevo capítulo con su regreso a la cancha.

Vladimir Quesada, técnico del club, calificó el regreso de “milagro”, tomando en cuenta las complicaciones médicas y el tiempo prolongado fuera de competencia.

Además de Blanco, Warren Madrigal también se integró recientemente a los entrenamientos colectivos, fortaleciendo el plantel morado en la recta del Torneo de Apertura 2025.

Carrera de Ricardo Blanco en Saprissa y la Selección