El Deportivo Saprissa hizo oficial el regreso del histórico preparador físico Marcelo Tulbovitz, quien vuelve al club morado luego de 13 años.

El uruguayo fue una pieza clave en la exitosa etapa de los años 2000, donde Saprissa conquistó títulos nacionales e internacionales, y alcanzó el tercer lugar en el Mundial de Clubes de la FIFA 2005, la mejor participación de un club centroamericano en la historia del torneo.

Con amplia experiencia en selecciones y equipos de primer nivel, Tulbovitz llega para fortalecer el cuerpo técnico y aportar su liderazgo en una nueva etapa para el conjunto tibaseño.

El regreso de Tulbovitz representa una apuesta por la experiencia y la identidad que tanto caracteriza al Monstruo Morado.