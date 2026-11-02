Saprissa perdió el liderato y cayó al tercer lugar primera vez en el torneo

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

El Saprissa perdió el liderato y cayó al tercer lugar del campeonato nacional, en la primera vez del semestre que desciende dos posiciones, luego de haber sido líder durante 12 de las 14 fechas y de llegar a tener siete puntos de diferencia con sus perseguidores.

El único antecedente de pérdida del primer lugar había sido ante Cartaginés en la octava fecha por diferencia de gol, y ahora los morados deberán luchar por terminar en una mejor posición en la tabla cuando restan cuatro partidos y están a dos puntos del primer lugar.

El técnico asumió las responsabilidades y dejó a los jugadores afuera de la culpa, mientras el equipo perdió además el registro de ser el mejor local, que ahora le pertenece al conjunto blanquiazul.