Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

Saprissa perdió a tres titulares para enfrentar a Firpo, en un contexto donde Hernán Medford respaldó a Óscar Ramírez tras la polémica por el término “antipatriotas” que se generó en el entorno del equipo.

La ausencia de tres titulares en Saprissa para el partido contra Firpo se da en medio del respaldo de Hernán Medford a Óscar Ramírez por la polémica mencionada.

Hernán Medford, técnico del Saprissa, afirma que “aquí hay antipatriotas también y algunos de ustedes lo son. Si pasan esas cosas, venden más. Sentarse y criticar y hablar mal. Porque eso es lo que vende, eso es lo que creen que vende”.