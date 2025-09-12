Escrito por: Eduardo Troconis.

El delantero panameño Gustavo Herrera estará alejado de la dinámica competitiva del Saprissa durante al menos tres semanas, ya que el lunes viajará para incorporarse a la Selección Sub-20 de Panamá, que se prepara para disputar el Mundial de la categoría en Chile.

La agenda de Gustavo Herrera

Este domingo jugará ante Guadalupe antes de unirse a su selección.

Primer partido ante Paraguay el 27 de septiembre

Segundo partido ante Ucrania el 30 de septiembre

Tercer partido ante Corea del Sur el 3 de octubre

De clasificar a octavos de final, se ausentará más tiempo.

La ausencia se da en medio de fuertes críticas

El atacante, en siete partidos, acumula 297 minutos en donde no ha podido ni asistir ni anotar. Sin embargo, Erick Lonnis salió en su defensa al destacar su carácter y entrega en la cancha, pese a que suele ser cuestionado por parte de la afición.