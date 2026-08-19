Saprissa lidera 6 estadísticas en el inicio del Campeonato Nacional

Saprissa lidera seis estadísticas en el inicio del Campeonato Nacional, consolidándose como el mejor equipo en la Copa Centroamericana.

El conjunto morado ha demostrado su superioridad en las primeras jornadas del torneo local, dominando múltiples apartados estadísticos.

Hernán Medford, técnico del Saprissa, comenta que “el conjunto es un equipo muy sólido, a nivel de camerino es un muy buen equipo”.

El rendimiento del equipo de Saprissa en el certamen regional también ha sido destacado en comparación con otros clubes.