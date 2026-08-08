Saprissa invirtió más de 200 millones de colones en su nueva gramilla

Saprissa inició la instalación de su nueva cancha híbrida en el estadio Ricardo Saprissa, con una inversión que ronda los 200 millones de colones entre maquinaria y aplicación, empleando la misma tecnología utilizada en estadios como los del PSG, Real Madrid y en las sedes de la reciente Copa del Mundo.

El diseño del tejido fue aprobado por CONCACAF para garantizar equidad competitiva durante el torneo, permitiendo que el procedimiento pueda detenerse sin problemas para la realización de partidos de Primera División, y la instalación finalizará a finales de agosto.

Ronald Castillo, ingeniero agrícola, detalla que “el sistema permite ir instalando las fibras. Si hay un partido de Primera División, sin problema se para el procedimiento y se puede jugar perfectamente”.

Mientras tanto, el primer equipo morado ya llegó sin inconvenientes a Punta Arenas para el juego de este sábado en el estadio Lito Pérez, y el club también está próximo a inaugurar un gimnasio propio a un costado del camerino del estadio.